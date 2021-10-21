Сенатор прокомментировал жест поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко

Российский сенатор Алексей Пушков выразил свое мнение по поводу демонстративного жеста делегаций Польши и стран Прибалтики в ходе конференции европейских спикеров парламентов. Об этом написала Общественная служба новостей.

На видеоконференции члены делегаций перечисленных стран покинули встречу во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Пушков охарактеризовал этот жест как «фиаско». «Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско», — написал сенатор в Twitter.