Сенатор прокомментировал запрет семи каналов RT в Латвии

Он считает, что это один из примеров, когда заявления правительства противоречат их действиям, и показатель «истинного лица властей».

«Это решение очень хорошо характеризует Латвию, которая много говорит о свободе слова, о демократии и приверженности демократическим принципам… Следует признать, что очень многим общепризнанным ценностям она не следует», — считает Цеков.