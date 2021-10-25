Сенатор прокомментировал заявление МИД Франции о поставках газа из России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о газовых контрактах с Россией. Об этом написала «Политика сегодня».

«Не может быть! Мы же об этом давно предупреждали европейцев. Выходит, что „некоторые правила ЕС“ были ошибочными. И жизнь это показала», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Бон ранее заявил, что долгосрочные контракты на поставки газа из России выгодны как Франции, так и всей Европе.