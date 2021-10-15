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    15 октября 2021, 15:47

    Сенатор прокомментировал заявление ЕК о выполнении Россией газовых контрактов

    Владимир Джабаров назвал справедливым заявление замглавы Европейской комиссии Тиммерманса

    Полина Гребенщикова

    Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление замглавы Европейской комиссии Франса Тиммерманса о выполнении Россией контрактов на поставку газа. Сенатор назвал заявление справедливым и подчеркнул, что никаких манипуляций со стороны РФ не было.

    «Я думаю, что впервые прозвучало нормальное заявление. Потому что все, что было до этого, — это была игра. Была игра, фейки, чтобы больше отрицательного мнения сформировать в отношении России», — сказал Джабаров.

    Тиммерманс ранее заявил, что компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Европу и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.