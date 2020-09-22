Сенатор прокомментировал указ Трампа о санкциях за поставки оружия Ирану

Сенатор подчеркнул, что выход США из иранской ядерной сделки является односторонним нарушением имеющихся международных договоренностей, написала «Газета.ru».

По словам Морозова, санкции и оружейное эмбарго касаются не только Ирана, но и всех других участников ядерной сделки, которые косвенно тоже попадают под ограничения.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран