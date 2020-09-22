Сенатор прокомментировал указ Трампа о санкциях за поставки оружия Ирану
Олег Морозов, сенатор Совета Федерации, заявил, что санкции США за военно-техническое сотрудничество с Ираном вне правового поля Вашингтона. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сенатор подчеркнул, что выход США из иранской ядерной сделки является односторонним нарушением имеющихся международных договоренностей, написала «Газета.ru».
По словам Морозова, санкции и оружейное эмбарго касаются не только Ирана, но и всех других участников ядерной сделки, которые косвенно тоже попадают под ограничения.
Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран