Сенатор прокомментировал сообщения СМИ о «вторжении» России на Украину

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал сообщения американских СМИ о планах России по вторжению на Украину. Об этом написал RT.

Сенатор отметил, что Россия не является агрессором. По его мнению, СМИ такими сообщениями стараются «накрутить ситуацию» и оправдать передвижения НАТО.

«Они накручивают ситуацию… Это нужно для того, чтобы оправдать активное передвижение НАТО как по своей территории, так и за ее пределами. Необходимо оправдать военные бюджеты, вооружения, которые они поставили и будут поставлять на Украину, увеличивать расходы на оборону… Разведке таким образом нужно демонстрировать свою необходимость и полезность», — считает Цеков.