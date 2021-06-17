Сенатор прокомментировал слова о войне Украины с Россией в случае провокаций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на слова депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что в случае провокаций со стороны Украины в Донбассе может начаться война с Россией. Об этом сообщил RT.

Цеков считает, что Волошин таким образом пытается удержать Украину от наступления на Донбасс.

«Из того, что он сказал, можно согласиться со следующим: они (правительство Украины — прим. ред.) от отчаяния могут начать наступление в Донбассе, и это будет выглядеть как провокация на фоне заявлений, которые прозвучали в Женеве. Там речь шла о необходимости выполнения Минских соглашений», — заявил сенатор.

Он добавил, что депутат высказал мысль о том, что «необходимо двигаться в рамках тех международных договоренностей, которые существуют».