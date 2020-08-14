Сенатор прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»
Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич предположил, что страны Запада могут достойно ответить Америке на санкции против «Северного потока — 2». Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным сайта «Аргументы и факты», он уточнил, что одними протестными заявлениями Европе обойтись не удастся.
«Евросоюзу придется принимать решения, вопреки сложившейся традиции угождать „хозяину“», — заключил он и добавил, что Запад не стоит недооценивать.