По данным сайта «Аргументы и факты», он уточнил, что одними протестными заявлениями Европе обойтись не удастся.

«Евросоюзу придется принимать решения, вопреки сложившейся традиции угождать „хозяину“», — заключил он и добавил, что Запад не стоит недооценивать.