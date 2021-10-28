Сенатор прокомментировал реакцию Польши на штраф от ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Польши на штраф, выписанный ей Евросоюзом. ЕС обязал страну выплачивать миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда, написало ИА НСН.

Возмущение Польши в этой ситуации сенатор назвал «наигранным».

«ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?», — написал сенатор в Twitter.

Евросоюз с июля добивается от Польши упразднения палаты Верховного суда, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает верховенству законодательства союза.