Сенатор прокомментировал призыв ЕС не поддерживать Донбасс
Сенатор Климов: Евросоюз не должен влезать в дела России
Сенатор Андрей Климов прокомментировал призыв Евросоюза перестать оказывать поддержку Донбассу. Об этом сообщила Lenta.ru.
По данным сайта «Дни.ру», Климов считает, что иностранные власти не имеют права вмешиваться в дела России. Также он добавил, что в Донбассе огромное количество граждан России, которых правительство страны обязано поддерживать.
Также Климов добавил, что России приходится принимать меры из-за того, что Украина не выполняет Минские соглашения.