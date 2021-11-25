Сенатор прокомментировал призыв ЕС не поддерживать Донбасс

Сенатор Андрей Климов прокомментировал призыв Евросоюза перестать оказывать поддержку Донбассу. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта «Дни.ру», Климов считает, что иностранные власти не имеют права вмешиваться в дела России. Также он добавил, что в Донбассе огромное количество граждан России, которых правительство страны обязано поддерживать.

Также Климов добавил, что России приходится принимать меры из-за того, что Украина не выполняет Минские соглашения.