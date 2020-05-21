Сенатор прокомментировал иск Киева из-за задержания украинских кораблей

По его словам, «значительная часть международных судебных инстанций находится под влиянием либо прямым контролем группы западных стран, которые, как известно политически поддерживают Украину в её противостоянии с Россией». Косачев уточнил, что из-за этого не стоит надеяться на объективное рассмотрение иска Украины против России из-за незаконного, по мнению Киева, задержания трёх украинских кораблей.