Сенатор прокомментировал иск Киева из-за задержания украинских кораблей
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что «Киев ищет любой повод — реальный, полуреальный, абсолютно нереальный — для того, чтобы предъявлять России претензии». Об этом сообщила НСН.
По его словам, «значительная часть международных судебных инстанций находится под влиянием либо прямым контролем группы западных стран, которые, как известно политически поддерживают Украину в её противостоянии с Россией». Косачев уточнил, что из-за этого не стоит надеяться на объективное рассмотрение иска Украины против России из-за незаконного, по мнению Киева, задержания трёх украинских кораблей.