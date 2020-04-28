Сенатор призвал Польшу не использовать силовые меры в отношении «Северного потока — 2»
Сенатор Олег Морозов считает, что Польша не должна арестовывать активы газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила портал «Политика Сегодня».
По его словам, «совершенно очевидно, что если польская сторона пойдет силовым путем, то наверняка будут встречные меры». Также Морозов уточнил, что Польше нужны деньги, потому что «все в непростом экономическом положении, вызванном коронавирусом».
«Но это не повод пытаться решить свои экономические проблемы за счет подобных, на мой взгляд, неправомерных действий», — заключил он.