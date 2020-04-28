По его словам, «совершенно очевидно, что если польская сторона пойдет силовым путем, то наверняка будут встречные меры». Также Морозов уточнил, что Польше нужны деньги, потому что «все в непростом экономическом положении, вызванном коронавирусом».

«Но это не повод пытаться решить свои экономические проблемы за счет подобных, на мой взгляд, неправомерных действий», — заключил он.