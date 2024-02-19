Мир 19 февраля 2024, 08:44 Сенатор призвал исправить ошибку Хрущева в отношении Крыма Сенатор Цеков призвал власти Украины исправить ошибку Хрущева по передаче Крыма Unsplash

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Крым передали Украинской ССР вопреки действовавшему в тот момент советскому законодательству. Киевскому режиму следует признать ошибку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и исправить ее, признав регион российским, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Решение в 1954 году принято с грубейшими нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев», — сказал он.

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Сенатор призвал киевский режим признать незаконность передачи Крыма под юрисдикцию Украины и подтвердить его российский статус. Сергей Цеков заявил, что это исправит ошибку и несправедливость действий советских властей.

Решение передать Крым в 1954 году приняли импульсивно, заявил председатель Госсовета региона Владимир Константинов. Он сказал, что этот шаг обосновали задним числом.