Сенатор предрек «печальные» последствия использования Украиной боевого беспилотника

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал Общественной службе новостей, к каким последствиям может привести использование Украиной боевого беспилотника Bayraktar в Донбассе. Он подчеркнул, что такие действия идут вразрез с Минскими соглашениями.

«Думаю, что это для Украины может закончиться очень печально. Уже Турция отреклась, просит не называть Байрактары турецкими, поскольку они проданы Украине. Поэтому за их использование отвечает сама Украина. Ситуацию на Донбассе это обостряет это очень сильно, могут пострадать совершенно невинные люди. Это игра с огнем, которая может печально закончиться. Россия будет реагировать жестко, как гарант минских соглашений», — сказал Джабаров.

О том, что ВСУ Украины использовали боевой дрон в Донбассе, стало известно 26 октября. В ДНР отметили, что жертв и разрушений в результате использования беспилотника не было.