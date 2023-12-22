Мир 22 декабря 2023, 10:51 Сенатор посоветовал США ответить на удары по торговым судам в Красном море Сенатор Коттон: атаки хуситов в Красном море приведут к гибели американцев United States Navy

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Атаки йеменских хуситов на торговые суда в Красном море участились. США давно следовало вмешаться в ситуацию. Если военные не сделают этого сейчас, пострадают американцы, предупредил в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это [атаки хуситов на суда] нанесет ущерб американской экономике», — сказал он.

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Том Коттон согласился с тем, что «американская военная мощь» могла бы решить проблему в Красном море. Однако он раскритиковал Белый дом за нерешительность — по мнению политика, отправить туда военных следовало два месяца назад, после первой атаки в сторону Израиля.

Он сравнил эскалацию проблемы в Красном море с нападениями на американские военные базы в Сирии и Ираке. Сенатор уверен, что обстрелов стало больше из-за бездействия США.

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» захватило израильское грузовое судно Galaxy Leader. Его лидер заявил, что с моряками поступят по закону ислама. Затем хуситы атаковали эсминец ВМС США Mason, французский многоцелевой фрегат Languedoc и три коммерческих судна.