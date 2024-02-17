Мир 17 февраля 2024, 16:12 Сенатор ответил Макрону на обвинения в адрес России Сенатор Карасин осудил слова Макрона об агрессивном поведении России РИА «Новости»

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Обвинения в агрессивном поведении в сторону России от французского президента Эммануэля Макрона не соответствуют действительности. Об этом Lenta.ru заявил сенатор Григорий Карасин.

«Поведение западных стран в последние два года, прежде всего Европы и США, нацелено на удушение России во всех сферах», — сказал он.

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Политик привел в пример информационную блокаду, санкции и подталкивание киевского режима к боевым действиям против страны.

«Поэтому господин Макрон озвучил мысль, которая абсолютно не соответствует действительности», — добавил Карасин.

Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия увеличивает число зон конфронтации и дестабилизации, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке. Также он указал на рост операций по манипулированию и дезинформации в Европе, к которым якобы причастна российская сторона.