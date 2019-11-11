Сенатор оценил сообщение об отставке президента Боливии
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал новость о решении боливийского президента Эво Моралеса уйти в отставку, сообщил сайт RT.
«Если у политической элиты Боливии хватит разума, чтобы не преследовать Моралеса и начать диалог, то страна выйдет на новые выборы, которые будут более репрезентативны с точки зрения страны», — заявил сенатор.
По словам Олега Морозова, это может «происходить под давлением извне».
«Известно, что ряд стран уже заявили, что это государственный переворот. Так как Моралес не нравится некоторым странам с известными названиями. Поэтому, я не исключаю, что ситуацию могут перевести в силовой режим», — подчеркнул сенатор.