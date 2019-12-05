Сенатор оценил слова польского президента о России

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне сделал заявление о том, что Россия не является врагом альянса.

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«Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — процитировало РИА «Новости» слова польского президента. Отмечается, что истинными врагами Североатлантического альянса он назвал террористические организации.

Константин Косачев отметил, что высказывания Дуды отражают лишь существование разных взглядов на отношения с Россией внутри альянса.

«Польша на протяжении многих лет делала ставку на то, чтобы быть „святее папы Римского“ с точки зрения своей лояльности к США и к принципам трансатлантической солидарности. В интерпретации Польши эта лояльность могла бы быть лучше всего проявлена антироссийской заряженностью польской внешней политики. <…> Сейчас ситуация значительно более многовариантна», — указал Косачев.

Сенатор отметил, что Польша всегда ориентируется на общеевропейскую политику и Запад, а не собственные национальные интересы.

«В НАТО существуют разные точки зрения относительно будущих отношений с Россией. Позиция США вариативна. <…> Поэтому предпринимаются маневры. Польша тем самым показывает, что на самом деле у нее нет собственной внешней политики, ее внешняя политика зависит от конъюнктурных обстоятельств, которые существуют вокруг Польши, в частности, в стане НАТО», — объяснил Косачев.

Он также указал, что заявления польского лидера мало что могут изменить в политике Альянса.

«Мы и строим свои отношения с Польшей, исходя из того, что ее политика во многом конъюнктурна и ориентирована, к сожалению, не на собственные национальные интересы, сколько на желание быть приятным и угодным партнером по НАТО. Я бы не стал преувеличивать значение этого заявления. Это следствие, а не причина для того, чтобы в этом видеть кардинальные изменения политики НАТО в отношении России. И все-таки эта политика определяется не в Варшаве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже», — заявил сенатор.