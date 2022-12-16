16 декабря 2022, 19:11
Сенатор оценил последствия противостояния России для Польши
Сенатор Владимир Джабаров: в случае противостояния Польшу ждет четвертый раздел страны
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что трагические последствия для Польши возможны при ее противостоянии России. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».
По мнению сенатора, Польша «идет вразнос», когда заявляет о России как о «спонсоре терроризма». По данным Ura.ru, если такое противостояние России продолжится, то Польшу может ждать четвертый раздел страны.
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Джабаров также отметил, что для польской стороны враждебные отношения с Россией всегда приносили только плачевные последствия.
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Польша
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