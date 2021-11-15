Сенатор отреагировала на призыв Польши отстранить Россию от соревнований

Российский сенатор Ольга Ковитиди в интервью Pravda.Ru прокомментировала призыв Польши отстранить Россию от крупных международных соревнований. Такое предложение ранее высказал вице-премьер Польши Петр Глиньский.

Подобными заявлениями Польша пытается отвлечь внимание от проблем в стране и создать видимость хороших отношений с ЕС, считает Ковитиди.

«В Польше ситуация чрезвычайно тяжелая: старение населения, нехватка рабочих рук, конфликт с ЕС, ограничение демократических свобод народа. Мы понимаем, что нагнетание антироссийских настроений поможет стране создать видимость нормализации отношений с Евросоюзом», — заявила сенатор.