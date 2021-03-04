Сенатор отреагировал на требование США «уничтожить программу химоружия» в РФ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на заявление США о необходимости уничтожения российской программы химоружия, написала «Общественная служба новостей».

В Госдепартаменте озвучили условие, при котором Россия сможет избежать введения очередного пакета санкций. Для этого нашей стране нужно задекларировать и уничтожить собственное химическое оружие. По словам Косачева, в РФ эти программы давно ликвидированы, а все исследования завершены.

«Что касается российской программы ликвидации химического оружия — она завершена. Во-вторых, завершение этой программы сертифицировано исчерпывающим образом Организацией по запрещению химического оружия», — отметил сенатор.

Он напомнил, что американцы свои обязательства по этой же конвенции не выполнили по сей день. Как заметил Косачев, США неоднократно продлевали программу по ликвидации, но так и не довели дело до конца.