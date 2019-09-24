Сенатор открыл стрельбу у парламента Гаити. Двое ранены

Стрелявший Жан-Мари Ральф Фетье заявил в эфире местного радио, что действовал в рамках самообороны, защищаясь от демонстрантов.

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«На меня напали группы агрессивных боевиков. Они пытались вытащить меня из машины. И поэтому я защищался. Самозащита является священным правом», — процитировала его The Guardian.

Фотожурналист Associated Press Дье-Налио Шери и сотрудник Сената Леон Лебланк были госпитализированы. Шери получил легкое ранение в шею, пулю у него достали. Лебланк сам рассказал журналистам, что попал в больницу.

Также он сообщил, что видел, как Фетьер доставал пистолет, пытаясь покинуть парламент через толпу протестующих.

Другой сенатор, Патрис Дюмон, сообщил, что Фетьер предупредил собравшихся, что будет стрелять, если ему не позволят пройти. После стрельбы он уехал на машине.

В результате инцидента голосование по кандидатуре премьера было сорвано. С июля этот пост временно занимает Фриц Уильям Мишель.