Сенатор от Крыма выразил надежды на соблюдение Киевом Минских соглашений
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков дал оценку сообщению о завершении разведения военных сил в Донбассе, сообщил сайт RT.
«Само по себе заявление хорошее, как и шаги с украинской стороны. Данные действия приветствуются всеми здравомыслящими силами на Украине, в ДНР и ЛНР. Конечно, они поддерживаются со стороны России и подавляющего большинства стран международного сообщества», — признал Цеков.
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Он отметил, что важен прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР. По мнению сенатора, иначе «установить мир будет невозможно».
«Именно в процессе диалога можно выработать какие-то решения. Необходимо принять ряд решений, которые прописаны в Минских соглашениях. Хотелось бы верить, что эти соглашения будут выполняться в полном объеме», —заявил Цеков.