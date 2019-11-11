Сенатор от Крыма выразил надежды на соблюдение Киевом Минских соглашений

«Само по себе заявление хорошее, как и шаги с украинской стороны. Данные действия приветствуются всеми здравомыслящими силами на Украине, в ДНР и ЛНР. Конечно, они поддерживаются со стороны России и подавляющего большинства стран международного сообщества», — признал Цеков.

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Он отметил, что важен прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР. По мнению сенатора, иначе «установить мир будет невозможно».

«Именно в процессе диалога можно выработать какие-то решения. Необходимо принять ряд решений, которые прописаны в Минских соглашениях. Хотелось бы верить, что эти соглашения будут выполняться в полном объеме», —заявил Цеков.