Сенатор от Крыма уверен, что Россия не отдаст Крым

По его словам, «если сравнивать ситуацию на Украине и в России, то на Украине по результатам этой пандемии будет полная катастрофа», что «подтверждает и укрепляет правильность воссоединения Крыма с Россией».

«Крымчане чувствуют единство с Россией. Так что выводы совершенно обратные: как здорово, что мы сегодня вместе с Россией!» — заключил Цеков.