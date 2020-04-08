Сенатор от Крыма уверен, что Россия не отдаст Крым
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Россия никогда не пойдет на возвращение Крыма ради прекращения войны на Донбассе и отмены санкций. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «если сравнивать ситуацию на Украине и в России, то на Украине по результатам этой пандемии будет полная катастрофа», что «подтверждает и укрепляет правильность воссоединения Крыма с Россией».
«Крымчане чувствуют единство с Россией. Так что выводы совершенно обратные: как здорово, что мы сегодня вместе с Россией!» — заключил Цеков.