Сенатор от Крыма усомнился, что Украина начнет подачу воды на полуостров

Киев должен подавать воду в Крым. В противном случае полуострову грозит катастрофа. Новый глава украинского правительства назвал ситуацию вопросом гуманитарной ответственности перед людьми. В Совфеде его позицию одобрили, но в реализации усомнились.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил в эфире телеканала «1+1», почему важно обеспечить Крым водой.

«Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», — подчеркнул Шмыгаль в программе «Право на власть». Он добавил, что происходящее нельзя отнести к «торговле с оккупантами» или «вопросам бизнеса».

Если же Украина не подаст воду на полуостров, то это «приведет к гуманитарной катастрофе».

В Совфеде усомнились, что Киев действительно начнет поставки пресной воды в Крым. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заметил в беседе с РИА «Новости», что «позиция здравая». Однако как пойдет дело дальше, непонятно.

«У меня есть сомнения в реальной способности и действиях решить это вопрос и открыть Северо-Крымский канал», — подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам.

Цеков добавил, что сомневается в решении вопроса, поскольку украинского премьер-министра тут же «подвергнут определенной атаке со стороны различных националистических сил и личностей на Украине».

Дениса Шмыгаля назначили главой правительства Украины 4 марта. Он сменил на этой должности подавшего в отставку Алексея Гончарука. Со своего поста Шмыгаль уйдет, только если не оправдает надежд украинцев.