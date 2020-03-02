    02 марта 2020, 16:18

    Сенатор от Крыма предложил праздновать День освобождения полуострова

    Ирина Нагайникова

    Сергей Цеков, член Совета Федерации РФ от Крыма, предложил учредить День освобождения Крыма от оккупации Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По словам сенатора, 27 февраля стало «ключевым днем в жизни современного Крыма».

    «Именно в этот день стало понятно, что крымчане порывают с Украиной и движутся в направлении России. На Украине все время возвращаются к крымским событиям. Звучат постоянные заявления об оккупации и аннексии. Хотя мы прекрасно понимаем, что ничего этого не было», — подчеркнул Цеков.

    Он отметил, что оккупацией правильнее назвать нахождение Крыма в составе Украины. В течение более 20 лет после распада СССР и до 2014 года уничтожали экономику полуострова, а также разрушали природный потенциал региона, сообщило ИА Nation News.

    Именно 27 февраля сенатор предложил считать днем начала освобождения полуострова от украинской оккупации. Он направил инициативу главе республики, а также председателю крымского парламента.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя 26 февраля.