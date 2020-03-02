Сенатор от Крыма предложил праздновать День освобождения полуострова

По словам сенатора, 27 февраля стало «ключевым днем в жизни современного Крыма».

«Именно в этот день стало понятно, что крымчане порывают с Украиной и движутся в направлении России. На Украине все время возвращаются к крымским событиям. Звучат постоянные заявления об оккупации и аннексии. Хотя мы прекрасно понимаем, что ничего этого не было», — подчеркнул Цеков.

Он отметил, что оккупацией правильнее назвать нахождение Крыма в составе Украины. В течение более 20 лет после распада СССР и до 2014 года уничтожали экономику полуострова, а также разрушали природный потенциал региона, сообщило ИА Nation News.

Именно 27 февраля сенатор предложил считать днем начала освобождения полуострова от украинской оккупации. Он направил инициативу главе республики, а также председателю крымского парламента.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя 26 февраля.