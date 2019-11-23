  • Сенатор от Крыма оценил возобновление паромного сообщения с Турцией

    23 ноября 2019, 00:54

    Ирина Нагайникова

    Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков расценил возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией как снятие блокады с полуострова. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Ранее стало известно, что паромное сообщение между Керчью и Зондулаком будет восстановлено после прекращения в 2017 году. Грузовые суда будут ходить раз в неделю.

    Как сообщила «Парламентская газета», директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова уточнила, что соглашение пока находится на стадии переговоров.

    Сергей Цеков выразил надежду, что подобные шаги навстречу Крыму сделают и другие государства, ранее прервавшие сотрудничество с регионом.

    «Это означает восстановление торгового и экономического сотрудничества Турции с Крымом, и я надеюсь, что подобное будет продолжаться со стороны других стран и в том числе стран Евросоюза. Мы уже слышащим здравые предложения со стороны парламентариев из европейских государств, так что все положительно. Само паромное сообщение создаст удобства для обеих стран и это важное политическое решение. Я думаю, что в Турции есть силы, которые доказали пользу паромного сообщения и возможно это связано с сотрудничеством крымско-татарской диаспоры и турками. И где-то есть люди, которые чувствуют давние корни связи с Крымом. Так что это событие играет положительную роль для России и Турции, но прежде всего для Крыма», — пояснил Цеков.