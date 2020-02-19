Сенатор от Крыма отреагировал на проект США по развитию «демократических ценностей» украинцев

«Эти средства будут вкладываться не в воспитание европейских ценностей, чувства справедливости и демократии. С их помощью молодому поколению Украины будут прививаться антироссийские настроения. Вся работа ведется на противопоставлении. Хотя все эти ценности подвергаются очень большому сомнению даже в Европе», — отметил Цеков.

Сенатор убежден, что власти США скрывают реальные цели программы с большими суммами.

«Такая политика в отношении Украины — продолжение всего того, что американцы делали на протяжении всех лет ее независимости. Тем не менее эта их работа уже начинает давать сбой. На Украине начинают понимать, что они нужны Америке только для борьбы с Россией, как некий буфер, территория», — резюмировал член Совфеда.

Ранее агентство США по международному развитию решило заняться «демократическими ценностями» украинских граждан. На реализацию «Мероприятий по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)» выделили 38 миллионов долларов.