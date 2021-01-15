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    15 января 2021, 17:11

    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия может не выполнять решение ЕСПЧ

    Полина Петрова

    Сенатор от Крыма, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда Ольга Ковитиди сообщила, Россия может не выполнять решение Европейского суда по правам человека по полуострову, пишет ТАСС.
    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия может не выполнять решение ЕСПЧ

    Накануне стало известно, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу Украины о том, что в республике якобы нарушаются права человека. Уточняется, что рассмотрение будет выборочным. Вместе с тем решение о законности возвращения полуострова в состав РФ принято не будет. В настоящий момент вердикт комитета еще не известен.

    «Украине следует прекратить угрожать», — процитировал Ковитиди «Царьград».

    По словам сенатора, наша страна всегда выполняла международно-правовые требования и будет делать это в дальнейшем. При этом в 79-й статье Конституции РФ указано, что государство может не исполнять решения межгосударственных органов. Речь идет о ситуациях, когда они приняты на основании международных договоров России и противоречат Основному закону страны.