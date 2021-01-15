Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия может не выполнять решение ЕСПЧ

Накануне стало известно, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу Украины о том, что в республике якобы нарушаются права человека. Уточняется, что рассмотрение будет выборочным. Вместе с тем решение о законности возвращения полуострова в состав РФ принято не будет. В настоящий момент вердикт комитета еще не известен.

«Украине следует прекратить угрожать», — процитировал Ковитиди «Царьград».

По словам сенатора, наша страна всегда выполняла международно-правовые требования и будет делать это в дальнейшем. При этом в 79-й статье Конституции РФ указано, что государство может не исполнять решения межгосударственных органов. Речь идет о ситуациях, когда они приняты на основании международных договоров России и противоречат Основному закону страны.