Сенатор от Крыма нашел различия в политике США и общенародных настроениях

Цеков посчитал высказывание Клобушар «очень здравым». Он подчеркнул необходимость переговоров «о вопросах ядерного оружия». Их важно «вести на всех уровнях и на всех площадках».

«Это в интересах всего мирового сообщества, и Россия к этому готова. То, что она считает правильным переговоры с Владимиром Путиным вообще о вопросах сотрудничества РФ и США, тоже очень хорошо. Это здравые заявления и то, чего сегодня не хватает верхушке американского политического сообщества. То, что творит Америка, делает ее очень ненадежным партнером в международных отношениях. Все эти санкции, в конечном счете, обернутся последствиями для самих Соединенных Штатов», — уточнил член Совфеда.

По мнению сенатора, политика американских властей часто не совпадает с настроениями граждан.

«Здесь на первое место выдвигаются интересы американских кланов и сообществ, которые не любят Россию по определению. Они считают, что Россия — это страна, которая мешает США быть гегемоном. Поэтому они с нами и борются на информационном поле», — резюмировал Цеков.