    19 февраля 2020, 14:56

    Сенатор от Крыма нашел различия в политике США и общенародных настроениях

    Ольга Ситникова

    Претендентка на пост главы США Эми Клобушар заявила, что нужно продлить договор СНВ-3 между Россией и Штатами. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на ее слова. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Цеков посчитал высказывание Клобушар «очень здравым». Он подчеркнул необходимость переговоров «о вопросах ядерного оружия». Их важно «вести на всех уровнях и на всех площадках».

    «Это в интересах всего мирового сообщества, и Россия к этому готова. То, что она считает правильным переговоры с Владимиром Путиным вообще о вопросах сотрудничества РФ и США, тоже очень хорошо. Это здравые заявления и то, чего сегодня не хватает верхушке американского политического сообщества. То, что творит Америка, делает ее очень ненадежным партнером в международных отношениях. Все эти санкции, в конечном счете, обернутся последствиями для самих Соединенных Штатов», — уточнил член Совфеда.

    По мнению сенатора, политика американских властей часто не совпадает с настроениями граждан.

    «Здесь на первое место выдвигаются интересы американских кланов и сообществ, которые не любят Россию по определению. Они считают, что Россия — это страна, которая мешает США быть гегемоном. Поэтому они с нами и борются на информационном поле», — резюмировал Цеков.