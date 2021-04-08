Сенатор обвинил США в дипломатическом конфликте с Россией

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что Америка начала дипломатический конфликт с Россией еще во времена правления Барака Обамы. Об этом сообщила НСН.

Он рассказал, что Штаты объявили Россию врагом 22 августа 2017 года. С тех пора государство придерживается принципа «на войне, как на войне», — считает сенатор.

«Россия, с их точки зрения, должна как максимум исчезнуть с политической карты мира как суверенная держава. Ну, карлики какие-то появятся или вассалами их станем, как Украина», — заявил Климов.