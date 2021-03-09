Сенатор обратил внимание на угрозы США о возможном применении кибероружия

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание на предупреждение США о возможном применении кибероружия в отношении России, написал сайт «Политика сегодня».

Ранее Вашингтон обвинил Москву в хакерских атаках. Власти Штатов заявили, что готовят ответный удар написала газета The New York Times. Косачев назвал такие планы противоправными.

«Даже если предположить, что какие-то атаки исходили с территории России, это никоим образом не означает, что к ним причастны российские власти», — заметил сенатор.

Он подчеркнул, что из общего объема всех компьютерных атак на сети Штатов только 2-3% исходят с территории нашей страны. Вместе с тем попытки взлома российских систем в 28-30% случаев совершаются из США. Косачев уточнил, что американцы открыто заявляют о возможном применении кибероружия. По его мнению, реагировать на это серьезными действиями пока не стоит.