Сенатор объяснил продление антироссийских санкций ЕС

По мнению Константина Косачева, продление срока санкций против России было предсказуемо, так как ЕС все так же ложно интерпретирует причины и перспективы решения конфликта на юго-востоке Украины.

«Изначально заняв ложную позицию, европейские политики не в состоянии из нее выбраться, им, думаю, очевидно, что ситуация гораздо более сложная, это отражается на позиции Германии и Франции в рамках нормандского формата, где идет достаточно сбалансированный и конструктивный разговор на эту тему. А вот Европарламент продолжает стоять на черно-белой позиции, где все белые цвета достаются Украине, а все черные — России. Эта позиция не имеет никакого отношения к ситуации по сути, более того, она вредит дальнейшему урегулированию конфликта, потому что придает силы украинским переговорщикам и лишает их какой бы то ни было мотивации на движение вперед и гибкость на достижение каких-либо компромиссов, без которых реализация минских соглашений по определению буксует, а однажды может оказаться просто-напросто сорванной», — заявил он.

Косачев также выразил сожаление в связи с решением Евросоюза и отметил, что лидирующие европейские государства не хотят его изменить. Им это неинтересно.

«Это решение вызывает глубочайшее сожаление, но оно предсказуемое, понятное, и не имеет никакой добавленной ценности. Я хотел бы оставаться реалистом. Для Франции и Германии противопоставлять себя другим странам Европейского союза, совершенно точно, неинтересно. Выбирая между интересами спекулирования конфликтом на юго-востоке Украины и интересами сохранения собственного лидерства в Евросоюзе, и Франция и Германия к глубокому сожалению, выберут второй», — пояснил сенатор.

О прогнозах по отмене санкций говорить пока рано, считает Косачев. По его мнению, это случится тогда, когда Украина начнет делать какие-то шаги.

«А Украина пока судя по всему и при новом руководстве заинтересовано не столько в том, чтобы урегулировать конфликт, сколько в том, чтобы сохранять конфликт между ЕС и Россией. И держать Россию под европейскими санкциями. <...> Это инерция, набранная еще пять лет назад, которая держит Евросоюз в заранее заданной колее», — заключил он.