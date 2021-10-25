Сенатор объяснил, почему бессмысленна новая встреча глав «нормандской четверки»

Российский сенатор Сергей Цеков назвал бессмысленной потенциальную новую встречу глав государств «нормандской четверки». По его словам, после встреч глав МИД этих государств саммит лидеров решат отложить, написало РИА ФАН.

О необходимости встречи глав стран «нормандского формата» ранее заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель. По мнению Цекова, канцлер таким образом хочет подвести итог своего правления, так как видит «нормандский формат» одним из своих главных внешнеполитических проектов.

Но Германии, Франции и России пока не имеет смысла вести переговоры с Украиной, считает сенатор. По его мнению, проведение саммита президент Украины Владимир Зеленский начнет приписывать к своим заслугам.

«Это позволит Зеленскому и дальше проводить на Украине антироссийскую политику и оказывать военное давление на Донбасс. Так что у меня есть большие сомнения в том, что встреча на уровне глав государств произойдет. Однако это не будет „сольным“ отказом России — убежден, что к такому мнению придут главы МИД сразу трех государств: нашего, а также Франции и ФРГ. Уверен, все они согласятся с тем, что Киеву следует сперва выполнить то, о чем с ним уже договорились два года назад», — заключил Цеков.