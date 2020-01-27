Сенатор объяснил демарш депутатов ПАСЕ против РФ

Литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис призвал ПАСЕ «поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях». Его инициативу поддержали около 30 депутатов от делегаций пяти стран. Согласно регламенту ПАСЕ, вопрос теперь рассматривает мониторинговая комиссия. Вопрос о продлении полномочий российской делегации Ассамблея рассмотрит в среду.

Российский депутат ПАСЕ Леонид Слуцкий отметил, что оспорить полномочия делегации РФ хотят русофобски настроенные коллеги.

Александр Башкин заявил, что демарш оказался ожидаемым. По его мнению, причина кроется в желании «в очередной раз „куснуть“ РФ в лице ее делегации».

Башкин подчеркнул, что какого-либо решения Ассамблея пока не приняла.

«По регламенту, пока вопрос не будет обсужден, делегаты все равно пользуются всеми полномочиями, голосуют, то есть участвуют во всех действиях», — объяснил сенатор.

Также он усомнился, что ПАСЕ поддержит русофобскую инициативу отдельных делегатов, «поскольку все обвинения, по которым предложено оспорить полномочия, надуманы».

«Россия последовательно исполняет все международные обязательства, включая и решения ЕСПЧ. Выражаю надежду, практически уверенность, что этот недружественный демарш большинством делегатов-членов ПАСЕ будет отклонен», — подытожил Башкин.