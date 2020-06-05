Сенатор: необходимо определить сумму ущерба от водной блокады Крыма

По ее словам, «необходимо определить сумму ущерба, который причинен не только Республике Крым, но и самой Украине в результате водной блокады полуострова».

«Лишив республику воды, украинская власть обезводила и семьи своей украинской диаспоры, живущей в Крыму, и крымских татар, о которых они якобы так пекутся на внешнеполитических площадках», — заключила Ковитиди.