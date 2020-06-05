Сенатор: необходимо определить сумму ущерба от водной блокады Крыма
Россия должна определить сумму ущерба, которую нанесла Украина Крыму водной блокадой. Так считает сенатор от республики Ольга Ковитиди. Об этом сообщила НСН.
По ее словам, «необходимо определить сумму ущерба, который причинен не только Республике Крым, но и самой Украине в результате водной блокады полуострова».
«Лишив республику воды, украинская власть обезводила и семьи своей украинской диаспоры, живущей в Крыму, и крымских татар, о которых они якобы так пекутся на внешнеполитических площадках», — заключила Ковитиди.