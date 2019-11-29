Сенатор назвал уличным методом срыв украинцами выступления России в ООН

Украинская делегация била по столу табличками и кричала во время выступления России в ООН. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «360», что подобные методы срыва доклада являются уличными и майданными.

По словам Цекова, такое поведение представителей страны очень характеризует политическую верхушку Украины, а также верхушку общественных деятелей.

«Вот эта скандальность появилась буквально в первые дни независимости Украины, а вернее с 1990 года, когда они двигались в направлении Украины. Методы уличные, методы площадные, методы майданные. Они переносят их на работу и внутри политической жизни Украины и во внешнюю политику», — отметил сенатор.

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Цеков добавил, что действия Киева уже распространились за пределы страны и находят поддержку, в том числе, в Евросоюзе и Европарламенте. «Не получая отпор, не будучи наказанными за подобные выступления, они их практикуют из заседания в заседание», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что организаторы подобных мероприятий должны вынести предупреждение украинской делегации.

«Предупредить, что если они будут использовать такие методы при проведении международных совещаний под эгидой ООН, то они не будут приглашаться на эти совещания, заседания. Если они будут продолжать это дальше, то их действительно нужно исключать из процесса, пока они не научатся вести себя нормально», — пояснил он.

Все, что делает Украина, никогда не шло на пользу государству, а приводило только к разрушениям, считает Цеков.

«Для этого нужно сравнить Украину, которая была на конец Советского союза. Это была самая успешная республика. Нынешняя Украина практически плетется в хвосте фактически всех стран СНГ. Это как раз результат такой вот их деятельности и внутри государства и во внешних делах», — заключил сенатор.

Срыв выступления депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека произошел на форуме по вопросам меньшинств ООН. Он проходил 28 ноября в Женеве. Когда депутат начал читать доклад, представители украинской делегации начали бить табличками по столу, кричать, а потом направили протест. в итоге у Бальбека забрали слово.