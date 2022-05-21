Сенатор назвал цель предоставления США 40 млрд долларов помощи Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил о том, что новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, одобренный 19 мая, призван помочь «открыть порт Одессы». Слова политика приводит газета The New York Times.

«Я считаю, что этот пакет сконструирован таким образом, чтобы не только помочь им на суше, но, как я надеюсь, чтобы иметь некоторые влияние на открытие порта Одессы», — сказал сенатор.

Сенат США одобрил выделени Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, несмотря на то, что рассмотрение законопроекта блокировал республиканец Рэнд Пол. Он заявил, что выделение такой суммы ведет к превышению бюджета Госдепартамента страны, поскольку в случае принятия проекта суммарная помощь Украине достигнет 60 миллиардов долларов. Этот показатель способен ускорить рост инфляции. Тем не менее, вето сенатора было преодолено с помощью процедурных шагов.

В ночь на 19 мая директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли на спецсовещании ООН по продовольственой безопасности обратился к России с призывом открыть украинские порты для вывоза зерна.

По данным ООН, в черноморских портах Украины может быть заблокировано порядка 4,5 миллиона тонн зерна на экспорт. Страны «Большой семерки» (G7) уже начали искать обходные пути, чтобы вывезти предназначенное на экспорт зерно из Украины в обход Черного моря. Украина была одним из крупнейших экспортеров зерна: за последние два года поставки кукурузы и пшеницы на мировой рынок превысили 40 миллионов тонн.