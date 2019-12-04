Сенатор назвал нелепой угрозу привлечения НАТО к урегулированию в Донбассе

«Я даже изобрел слово — „руксит“, оно не имеет отношение к брекситу. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Вот чего мы пытаемся достигнуть и посмотрим, поможет ли нам этот саммит. Мы на это надеемся», — заявил Пристайко в эфире телеканала Sky News.

«Брексит, как известно, — выход Великобритании из определенной организации, — напомнил Морозов. — К сожалению, мы с Украиной ни в какой организации совместно не состоим. Что же касается ухода России с украинской территории, мы там не присутствуем ни в каком виде».

Слова министра о привлечении НАТО к урегулированию сенатор счел нелепыми.

«Мы исходим из того, что все спорные проблемы, которые есть сейчас на Украине, нужно решать политическими средствами, ни в коем случае не военными. НАТО же — военная организация. Тем более у нормандского формата нет полномочий обсуждать такую тему. Так что все высказывания господина министра выглядят нелепо и нездорово», — заключил сенатор.