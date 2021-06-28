Сенатор назвал глупым решение Украины о запрете покупать земли россиянам

Не давать россиянам, несмотря на отмену моратория, покупать земли на Украине — глупо. Украинские власти забыли о правах человека и равенстве. Такое мнение выразил в разговоре с «360" сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«Это глупо. Вроде как говорят о правах человека, о равенстве. То, что входит в понятие прав человека, они это все провозглашают. Такими решениями их нарушают. Если это, допустим, казалось все иностранцев, то это было решение, которое не ущемляет права какой-то одной национальности. В данном случае они говорят только о гражданах Российской Федерации», — сказал Цеков.

Он напомнил, что любые инвестиции, любое вложение средств в экономику — это вложение в развитие Украины. Сенатор согласен с тем, что не нужно продавать землю иностранцам. Однако против того, что это затронуло только россиян.

«Что касается граждан РФ, никто не горит желанием везти деньги на Украину. Но тем не менее если бы такие возможности были, то подумали бы, наверное», — заключил он.

Верховная рада в апреле приняла закон, согласно которому с 1 июля перестанет действовать мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Однако глава Минэкономики Украины Тарас Высоцкий заявил, что россиянам не дадут возможности покупать украинские земли.