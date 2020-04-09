Сенатор Морозов раскритиковал петицию против российских медиков в Италии

По его словам, «есть официальная позиция итальянских властей, которые с благодарностью принимают нашу помощь, это реальные материальные ценности, это реальные доктора, которые работают непосредственно с больными, оказывая им помощь».

Опасение насчет корыстных целей России «выглядит очень нелепо и убого, не стоит это воспринимать всерьез», — уверен Морозов.