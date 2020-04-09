Сенатор Морозов раскритиковал петицию против российских медиков в Италии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов посоветовал не воспринимать всерьез «параноидальные домыслы» насчет военных медиков, которые приехали в Италию помогать бороться с коронавирусом. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «есть официальная позиция итальянских властей, которые с благодарностью принимают нашу помощь, это реальные материальные ценности, это реальные доктора, которые работают непосредственно с больными, оказывая им помощь».
Опасение насчет корыстных целей России «выглядит очень нелепо и убого, не стоит это воспринимать всерьез», — уверен Морозов.