Сенатор Морозов прокомментировал обвинение болгарского журналиста в «присвоении» кириллицы Россией

По словам сенатора, в России никогда не противопоставляли славянский народ друг другу. Он считает, что кириллица принадлежит всем славянам.

«Мы отмечаем этот день как дату, посвященную славянской письменности и истории. Никто и никогда в России не противопоставлял славянский народ друг другу. Поэтому делить письменность на русскую или болгарскую — это абсолютно неправомерно. Именно потому, что мы говорим исключительно о славянской письменности, которая включает все народы, включая болгарский и русский», — объяснил Морозов.

Он также подчеркнул, что все славянские народы должны почитать письменность, а не делить ее на русскую и болгарскую. По мнению Морозова, то, чем занимается болгарский писатель по имени Огнян Стамболиев, — бессмысленно. Его деятельность ведет к расколу славянской культуры.

Морозов заявил, что заявление можно рассматривать как часть информационной войны, развязанной против России.