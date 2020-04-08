Сенатор Морозов: коронавирус поможет ЕС понять бесполезность санкций

По его мнению, «санкции прямого ущерба не наносят в плане борьбы с коронавирусом, но они наносят экономический ущерб, в том числе странам, у которых серьезные проблемы с пандемией».

«Пока европейское сообщество, и это показало голосование в ООН, полагает, что пандемия и санкции должны быть отдельно, и последние сохраняются, как попытка политического давления», — уточнил Морозов.

Также он добавил, что «пандемия очень сильно поменяет политический и экономический облик человеческого сообщества», потому что уже видно, «как рушатся традиционные правила жизни Евросоюза».