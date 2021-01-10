Сенатор Манчин назвал суд над Трампом эффективнее импичмента

Он пояснил, что для вынесения импичмента Трампу просто не хватит времени. Даже если палата представителей представит все документы в ближайший понедельник, то все процедуры закончатся только к 19 января.

При этом на следующий день пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена и полномочия Трампа как лидера США окончательно истекут.

«В этом нет никакого здравого смысла», — заявил Манчин, комментируя желание палаты представителей отправить Трампа в отставку.

По словам сенатора, сейчас надо рассматривать судебный процесс над действующим президентом, так как он даст больший эффект в обществе.

«Люди должны понимать, что за слова можно понести ответственность на самом высоком уровне», — сказал сенатор.

Действующего президента США Дональда Трампа обвинили в том, что именно он спровоцировал своих сторонников пойти на штурм Конгресса. Лидер представителей Демократической партии в сенате Чак Шумер предложил отправить Трампа в досрочную отставку, использовав для этого 25-ю поправку к Конституции. Согласно ей, решение должны принять Кабинет министров и вице-президент, который возглавит страну до новых выборов.

Эту идею поддержала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она отметила, что если правительство не пойдет на этот шаг, то Конгресс начнет процедуру импичмента действующего президента, так как именно он несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне.