Мир 13 марта 2023, 15:12 Сенатор Лопес заинтересовался числом испанцев, которые могут принимать участие в конфликте на Украине

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Испанский сенатор Мигель Санчес Лопес обратился к правительству страны с просьбой передать данные о количестве испанцев, которые могут участвовать в конфликте на украинской территории. Об этом написал RT.

По его словам, в 2021 году на территории Украины проживали более чем 300 испанцев.

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«Наш интерес сосредоточен именно на том, чтобы узнать положение более чем 300 испанцев, которые, по данным Национального института статистики, проживали на Украине в конце 2021 финансового года», — сказал он.

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Лопесу также стало интересно, принимают ли испанские граждане участие в конфликте.