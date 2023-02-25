Мир 25 февраля 2023, 02:56 Сенатор Круз назвал Байдена бесхребетной медузой Сенатор Круз: чтобы избежать мировой войны, не надо голосовать за Байдена РИА «Новости»

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Переизбрание президента США Джо Байдена на второй срок может привести к третьей мировой войне, заявил сенатор, представитель Республиканской партии Тед Круз в эфире шоу Verdict.

«Хотите избежать третьей мировой войны — не избирайте такую бесхребетную медузу как Байдена президентом», — отметил политик.

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По его мнению, Байден — слабый лидер, и его поведение делает врагов США только опаснее. Круз подчеркнул, что американский лидер ведет себя довольно странно. Он не похож на «главнокомандующего в трезвом уме».

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Республиканец вспомнил про сбитый школьный метеорологический зонд за 12 долларов, который силовики приняли за китайский шпионский аппарат. Много вопросов вызвала и поездка Байдена на Украину. Там он разгуливал вместе с президентом Владимиром Зеленским под звуки воздушной тревоги. И все, что его заботило — как выглядеть «крутым» в этой обстановке.

Несмотря на регулярную критику в своей адрес, Байден продолжает поддерживать Киев. Вашингтон выделит еще 2 миллиарда долларов в качестве военной помощи Украине.