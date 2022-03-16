Сенатор Круглый: антироссийские санкции достигли предела

ЕС объявил четвертый пакет санкций против России. Однако санкций уже столько, что новые не оказывают существенного влияния на российскую экономику, рассказал РИА ФАН член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Все, что можно ввести против России, введено. Дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц, а также отключение от режима наибольшего благоприятствования вряд ли будут какими-то очередными проблемами для Российской Федерации. Наша экономика приспособится к санкционной войне, ощутимых последствий для населения, граждан не будет. Сомневаюсь, что в будущем западные партнеры смогут предложить что-то чувствительное», — считает сенатор.