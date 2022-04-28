Сенатор Ковитиди прокомментировала решение Германии по поставкам вооружения на Украину

Германия приняла решение отправить на территорию Украины тяжелое вооружение. Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству прокомментировала это решение. Об этом сообщило RT.

По словам политика, Германия допустила ошибку, когда приняла подобное решение. Она подчеркнула, что в дальнейшем решение негативно скажется на Западе.

«Мы очень хотим, чтобы наши западные партнеры уяснили для себя одну очень важную вещь: накачивая Украину оружием, коллективный Запад закладывает мину замедленного действия под целым континентом, это чрезвычайно опасно», — заключила сенатор.