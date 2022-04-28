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    28 апреля 2022, 23:42

    Сенатор Ковитиди прокомментировала решение Германии по поставкам вооружения на Украину

    Арина Бобкова

    Германия приняла решение отправить на территорию Украины тяжелое вооружение. Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству прокомментировала это решение. Об этом сообщило RT.

    По словам политика, Германия допустила ошибку, когда приняла подобное решение. Она подчеркнула, что в дальнейшем решение негативно скажется на Западе.

    «Мы очень хотим, чтобы наши западные партнеры уяснили для себя одну очень важную вещь: накачивая Украину оружием, коллективный Запад закладывает мину замедленного действия под целым континентом, это чрезвычайно опасно», — заключила сенатор.