Сенатор Ковитиди заявила о деградации европейских политиков

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что население России необходимо «сократить до 50 миллионов». Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала такое высказывание. Об этом сообщил RT.

«Предложение бывшего президента Польши о „расчленении“ России, изменении политического устройства и сокращении населения нашей страны адекватным не назовешь. Деградация европейской политической элиты прогрессирует», — заявила политик.

Она подчеркнула, что бывший президент имеет наклонности садиста. При этом Ковитиди пояснила, что не понимает, откуда в нем взялись подобные взгляды. По ее словам, такими словами Валенса привлекает к себе внимание европейских политиков.