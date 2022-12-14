Мир 14 декабря 2022, 15:27 Сенатор Ковитиди заявила, что США готовы вывести с политической орбиты суверенную Европу

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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с ИА Nation News заявила, что Соединенные Штаты в своей борьбе за мировое господство готовы вывести с политической орбиты суверенную Европу и Великобританию.

«Подтверждением агрессивного курса Вашингтона является системный экономический, миграционный и политический кризис, охвативший планету. Массовая безработица, захлестнувшая Европу, добралась уже и до Британии», — добавила сенатор.

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По ее словам, в этом году Великобритания ощутила самое большое падение уровня жизни с 1955 года.

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Ковитиди также добавила, что все мировые политические силы «обязаны объединиться и дать отпор США».

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